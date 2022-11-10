Fosil yakıt lobileri BM iklim zirvesine akın etti

Sivil toplum kuruluşu Global Witness'in verilerine göre, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen iklim zirvesine 33 bin 449 kişi katılım sağladı.



Bu yılki zirveye 636 fosil yakıt lobisi kayıt yaptırırken, bu sayı, geçen yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26'ya göre yüzde 25 artış olarak kayıtlara geçti.



Petrol ve doğal gaz etkisinin COP müzakerelerinde arttığını gösteren verilere göre, fosil yakıt lobilerinin sayısı, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan 10 ülke olan Myanmar, Haiti, Filipinler, Mozambik, Porto Riko, Bahamalar, Bangladeş, Pakistan, Tayland ve Nepal'in temsilcilerinden daha fazla. "Afrika zirvesi" olarak nitelendirilen COP27'de, fosil yakıt lobilerinin sayısı Afrika kıtasından katılan ülke delegelerinden de yüksek seviyede bulunuyor.



COP27'de, fosil yakıt lobilerinin sayısı Afrika kıtasından katılan ülke delegelerinden daha fazla.

EN BÜYÜK FOSİL YAKIT LOBİSİNE SAHİP ÜLKELER BAE VE RUSYA

Gelecek yıl COP28'e ev sahipliği yapacak Birleşik Arap Emirlikleri 1070 delegeyle en yüksek katılımcı sayısına sahip ülke ve bunların 70'ini fosil yakıt lobileri oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra en yüksek fosil yakıt lobisi 33 katılımcıyla Rusya delegasyonunda yer alıyor.



İklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan durumdaki Afrika ve Asya ülkelerinin temsilcileri, yerel topluluk ve aktivistler, fosil yakıt lobilerinin iklim müzakerelerini baltalamasından endişe ediyor.



Global Witness'in açıklamasında görüşlerine yer verilen Corporate Accountability and Public Participation Africa Program Direktörü Philip Jakpor, zirvenin Afrika odaklı olduğuna işaret ederek, "Buna rağmen, Afrika ülkelerinin katılımcılarının sayısından daha fazla fosil yakıt lobisinin bulunduğu bir iklim zirvesinde, iklim değişikliğinin kıta üzerindeki derin etkileri için ne yapılabilir? Zirvenin ilk gününden beri dünyanın her yerinden 450 kuruluş devlet liderlerine yapılması gerekenler için çağrıda bulunuyor. Büyük kirleticileri kovmanın zamanı çoktan geldi." ifadelerini kullandı.