Fransa Ekonomi Bakanı, mevcut enerji krizini 1973'teki petrol kriziyle kıyasladı

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ilk gündem maddesi olmaya devam ediyor.



Avrupa Birliği'nde (AB) enerji bağımsızlığına ilişkin konferansın açılışında konuşan Le Maire, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji krizinin, 1973'teki petrol kriziyle kıyaslanabileceğini ve iki krizin benzerlik gösterdiğini belirtti.



Krizin etkilerinin vatandaşların gündelik hayatına da yansıdığını dile getiren Le Maire, petrolün varilinin 130 dolara ulaştığını, bunun benzin ve motorin pompa fiyatlarına artış olarak yansıdığını kaydetti.



Bakan Le Maire, son aylarda gaz fiyatlarının de yükselişe geçtiğine işaret ederek, enerjideki bu fiyat artışının vatandaşlar için dayanılmaz bir durum olduğuna dikkati çekti.

"AB'NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIYLA ÇÖZÜLEBİLİR"



1973 petrol krizinin ardından Batılı ülkeler tarafından alınan kararların stagflasyona yol açtığını hatırlatan Le Maire, 2022’de bunu tekrar yaşamak istemediklerini, bu enerji krizinin hem Fransa hem de AB’nin enerji alanında bağımsızlığıyla çözülebileceğini vurguladı.

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