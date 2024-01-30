Fransa ekonomisi resesyonun eşiğinden döndü

Euro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa, 2023 yılının son çeyreğinde büyümedi.



Böylece Fransa, iki çeyrek üst üste daralma olarak tanımlanan resesyonun eşiğinden döndü.



Yılın ikinci yarısındaki zayıf performansına rağmen ülke ekonomisi, 2023'ün yılının tamamında ise yüzde 0,9 büyüme kaydetti.



Fransa ekonomisi, iç talebin düşmesi ve Euro Bölgesi üretiminde yaşanan gerilemenin etkisiyle durgunlaştı. Bu dönemde büyümeye ihracattan pozitif katkı gelirken, ithalatta sert düşüş gözlendi.



Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise geçen yılın son çeyreğinde daraldı.

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