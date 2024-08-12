Fransa ekonomisine Olimpiyat dopingi

Olimpiyat Oyunları, Fransa ekonomisini hareketlendirdi.



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yaklaşık 2 hafta sürdü. Bu sürede Fransa, tüm dünyadan turist akınına uğradı.



Fransa Turizm Bakanı Olivia Gregoire, rakamları Reuters'a verdiği röportajda duyurdu.



Otellerde konaklayan kişi sayısı yıllık yüzde 16 arttı. Paris müzelerini ziyaret eden ve restoranlarda para harcayan kişi sayısı yüzde 25 artış gösterdi.



Visa verilerine göre küçük işletmeler de artan satıştan fayda sağladı. Kredi kartıyla yaptıkları satışlar yüzde 26 oranında yükseldi.



En fazla harcama artışı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen turistler tarafından yapıldı.



Fransa ekonomisi enflasyon ile mücadele nedeniyle durgun bir dönemden geçiyor.



Ülke yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,3 oranında büyüdü.



Bu nedenle, olimpiyatların yaratacağı hareketliliğe önem veriliyordu.



Fransa Merkez Bankası, büyüme beklentisini yüzde 0,35 olarak açıkladı. Banka'nın açıklamasında, Olimpiyat Oyunları'ndan kaynaklanan geçici bir artış etkisine vurgu yapıldı.



Olimpiyatların büyümeye toplam katkısının ise 0,3 puan düzeyinde olacağı tahmin ediliyor.

