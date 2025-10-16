Fransa Euro'yu güçlendiriyor

Salı günü Fransa hükümetinin güven oylamasından sağ çıkmasının ardından Euro, iki ayın en düşük seviyesi olan 1,154 dolardan uzaklaşarak 1,165 dolara yükseldi. Başbakan Sebastien Lecornu'nun çığır açan bir emeklilik reformunu askıya alma sözü, bazı sol görüşlü milletvekillerinin desteğini aldı.



Bu arada, Fed Başkanı Jerome Powell'ın işgücü piyasasındaki zayıflığa dikkat çekmesi ve Çarşamba günkü Fed Bej Kitabı'nın ABD ekonomisinde daha fazla yavaşlamayı teyit etmesiyle ABD doları baskı altına girdi ve bu ay bir faiz indirimi daha beklentilerini güçlendirdi.



Bu ılımlı görünüm, faiz oranlarının muhtemelen değişmeden kalacağını gösteren ECB projeksiyonlarıyla çelişiyor. Bu arada, Çin'in geçen hafta üst düzey ABD yetkilileri tarafından eleştirilen nadir toprak elementi ihracat kontrollerini genişletmesinin ardından ABD-Çin ticaret gerginliği tırmandı. Ancak Başkan Trump ve Xi Jinping'in bu ayın sonlarında Güney Kore'de bir araya gelmesi bekleniyor.