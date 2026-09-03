Fransa giysi başına 20 Euro istedi Temu gibi satıcılar tepki gösterdi

Pekin Perşembe günü Fransa 'yı, Shein ve Temu gibi büyük Asya e-ticaret platformlarını hedef alan ve açıkça ayrımcı olarak nitelendirdiği, yakın zamanda yürürlüğe koyduğu ultra hızlı moda yasasından vazgeçmeye çağırdı.

Salı günü yürürlüğe giren yasa, sektörün çevresel ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerini azaltma çabalarının bir parçası olarak, belirli ürünlere uyguladığı yaptırımlar doğrultusunda giysi başına yaklaşık 20 euroya ulaşacak bir ücret getiriyor.

Ultra hızlı moda kriterleri Fransız mevzuatları gereğince, piyasaya sürülen giysi miktarı ve giysilerin onarım maliyetinin satın alma fiyatına oranına göre belirleniyor.

Ürün başına ücret, her ürünün bu iki standarttaki puanına göre belirlenmiş bir ölçekte değişecek.

"BUNDAN SONRA OLACAKLARDAN FRANSA SORUMLU"

Ticaret Bakanlığı sözcüsü Huang Ling, bir basın toplantısında söz konusu yasa hakkında sorulan bir soruya yanıt olarak, "Çin, Fransa'yı ultra hızlı moda karşıtı yasanın uygulanmasını derhal durdurmaya çağırıyor" dedi.

Huang, Çin'in açıkça ayrımcı olduğunu ilan ettiği bu ticareti kısıtlayıcı önlemi uygulamaya koyma konusundaki Fransa'nın ısrarına kesinlikle karşı çıktığını belirtti.

"Fransa bu tutumunda ısrar ederse, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağız." diyerek uyarıda bulunan Huang, "Fransa, bundan kaynaklanacak tüm sonuçlardan tam olarak sorumlu olacaktır." diye de ekledi.

Düşük fiyatları ve hızlı üretilen kıyafetleriyle tanınan Shein, New York ve Londra'daki halka arz planlarının suya düşmesinin ardından Salı günü Hong Kong Borsası'nda sönük bir başlangıç ​​yaptı.

Analistlere göre, çevrimiçi perakendecinin 2021 ile 2022 yılları arasında genel merkezini Singapur'a taşıma hamlesinin ardındaki amaç, Çinli firmalara yönelik artan küresel denetimden kaçınmaktı.