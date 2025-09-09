Fransa’da bütçe çıkmazı hükümetleri birer birer düşürüyor

Avrupa Birliği’nin ikinci büyük ekonomisi Fransa, yüksek kamu borcu ve bütçe açığıyla boğuşurken siyasi kriz de derinleşiyor. Kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 116’ya çıkan ülke, Yunanistan ve İtalya’nın ardından AB’nin en borçlu üçüncü üyesi. Bu tablo, bütçe üzerinde anlaşmayı imkânsız hale getiriyor ve hükümetlerin ömrünü kısaltıyor.

Son olarak Başbakan François Bayrou hükümeti, 2026 bütçesi nedeniyle parlamentoda güvenoyu alamayarak düştü. Yaklaşık 43 milyar avro tasarruf içeren bütçe tasarısı, muhalefet tarafından “kemer sıkma politikası” olarak nitelendirilmişti. Oylamada 364 milletvekili hükümete karşı çıktı. Böylece Bayrou hükümeti sadece 9 ay görevde kalabildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022’deki seçim zaferinden bu yana Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier ve Bayrou olmak üzere dört başbakanın düşmesine tanıklık etti. Özellikle 2024’te yapılan erken seçim sonrası oluşan parçalı meclis tablosu, güçlü ve istikrarlı bir hükümet kurulmasını engelliyor. Meclis sol, aşırı sağ ve merkez sağ bloklarına bölünmüş durumda.

Macron’un önünde şimdi üç ihtimal var: Yeni bir başbakan atamak, erken seçime gitmek ya da istifa etmek. Ancak analistler hangi seçeneğin hayata geçeceğinin belirsiz olduğunu, Fransa’nın siyasi istikrarsızlığının yakın vadede sona ermeyeceğini vurguluyor.