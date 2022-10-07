Fransa'da enerji krizinin dış ticaret açığına maliyeti 139 milyar euro

Fransa'da enerji krizi yaşanıyor.

Ülkenin enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle enerji ithal kalemlerinde yüksek fiyat artışı göze çarpıyor.



Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında 14,5 milyar euro olan dış ticaret açığı ağustos ayında 15,5 milyar euroya yükseldi.



Ülkenin dış ticaret açığı da buna bağlı olarak 12 ay boyunca kümülatif olarak artarak 139 milyar euroya çıktı.



Fransa 2020'de 82,5 milyar euro dış ticaret açığı vermişti.



Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan daralma sonucu GSYH, 2020'de yüzde 8,3 azalırken ülke ekonomisi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük daralmayı kaydetmişti.

