Fransa'da enflasyon 5 yılın dibinde

Fransa'nın enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin daha da altına inerek dört yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine ulaştı ve borçlanma maliyetlerinin daha da düşürülebileceği yönündeki tartışmalara katkıda bulundu.



Tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 0,6 artarak Aralık 2020'den bu yana en düşük hızına ulaştı. Bloomberg anketine katılan analistler, Nisan ayı sonucuyla eşleşen yüzde 0,9'luk bir artış tahmin ediyordu.



Bölgenin en büyük ekonomilerinden gelen Mayıs ayı verilerinin sekiz ay sonra ilk kez ECB'nin hedefinin altında kalması beklenirken, durgun veriler 20 ülkeli Euro bölgesinde daha geniş bir gerilemeyi yansıtıyor.



İtalya, Almanya ve İspanya'dan gelecek rakamların Cuma günü açıklanması beklenirken, bir bütün olarak blok önümüzdeki hafta raporunu yayınlayacak.



2023'te yüzde 10'u aşan zirveden gerileyen enflasyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinden kaynaklanan belirsizliğe yanıt vermek için faiz oranlarında ek düşüşler isteyen politika yapıcıları cesaretlendirebilir.



Fransa'da Mayıs ayındaki fiyat artışı, enerji maliyetlerindeki yıllık yüzde 8,1'lik düşüş ve mamul mallardaki yüzde 0,2'lik gerilemeyle sınırlı kaldı. Altta yatan baskıların bir göstergesi olarak yakından izlenen hizmet sektöründe enflasyon yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e yavaşladı.