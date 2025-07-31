Fransa'da enflasyon yüzde 1

Fransa'nın yıllık enflasyon oranı, ön tahminlere göre Temmuz 2025'te Haziran ayından itibaren değişmeden ve piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 1'de sabit kaldı. Enerji fiyatları, büyük ölçüde Temmuz 2024'te gaz fiyatlarındaki önemli artışın baz etkisi nedeniyle daha keskin bir şekilde düştü (yüzde - 7,2 - Haziran'daki yüzde - 6,7'ye karşı).



İmalat mallarının fiyatları Haziran ayındakiyle aynı hızda düşmeye devam etti (yüzde -0,2). Buna karşılık, gıda fiyatları biraz daha fazla arttı (yüzde 1,6 - yüzde 1,4) ve hizmet fiyatları da arttı (yüzde 2,5 - yüzde 2,4).



Aylık bazda, tüketici fiyatları Haziran ayındaki yüzde 0,4'lük artışın ardından Temmuz ayında yüzde 0,2 arttı ve yüzde 0,1'lik artış tahminlerini aştı.



Ana yukarı yönlü baskı, özellikle ulaşım ve konaklama olmak üzere hizmet maliyetlerindeki mevsimsel artışlardan ve daha az ölçüde yüksek enerji fiyatlarından geldi. Bu arada, imalat mallarının fiyatları yaz indirimleri nedeniyle düştü. AB ile uyumlu endeks kullanılarak yıllık enflasyon oranı yüzde 0,9'da sabit kalırken, aylık oran yüzde 0,3'e geriledi.