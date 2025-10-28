Fransa'da işsizlik tırmandı

Fransa'da işsizlik altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'da işsizlik tırmandı

anakarasındaki kayıtlı işsiz sayısı Eylül 2025'te 60,2 bin artarak 3,082 milyona ulaştı. Bu, son altı ayın en yüksek seviyesi olsa da, Şubat 2025'teki 3,217 milyonluk zirvenin hala altında. Aylık artış, çekirdek yaşlı nüfusu (+32,2 bin artarak 1,758 milyon), 50 yaş üstü nüfusu (+9,5 bin artarak 798,2 bin) ve 25 yaş altı nüfusu (+18,5 bin artarak 525,7 bin) içeren geniş tabanlı bir artıştı. Yıllık bazda ise kayıtlı 238 bin arttı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...