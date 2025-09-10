Fransa'da tahvil faizi değişmedi

Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sébastien Lecornu'yu Başbakan olarak atamasının ardından Salı günkü yüzde 3,5'in hemen altında, yüzde civarında sabit kaldı.



Bu hamle, Macron'un ülkenin genel ekonomik politika yönünü değiştirmeden, vergi indirimleri ve emeklilik reformu da dahil olmak üzere iş dünyası yanlısı bir gündem izlerken azınlıkta kalmaya devam etme niyetini gösterdi.



Bu arada yatırımcılar, Perşembe günkü ECB politika kararını ve ABD enflasyon verilerini merakla bekliyor. ECB'nin ikinci toplantıda faiz oranlarını değiştirmemesi beklenirken, geçen haftaki zayıf ABD istihdam raporu, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.



Jeopolitik cephede, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için AB'yi Hindistan ve Çin'e yüzde 100'e varan gümrük vergileri uygulamaya çağırdığı bildiriliyor. Ayrı olarak, Polonya, batı Ukrayna'da düzenlediği büyük bir saldırı sırasında hava sahasını ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıkladı.