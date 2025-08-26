Fransa'da tüketici güveni diplerde
Fransa tüketici güveni 2 yılın en düşük seviyesine ulaştı.
Fransa'da tüketici güveni Ağustos 2025'te önceki üç aydaki 88 seviyesinden ve 90 tahminlerinin altında kalarak 87'ye düştü. Bu, hanelerin gelecekteki mali durumları hakkında daha kötümser hale gelmesi (-16 Temmuz'daki -14'e karşı) ve koşulları büyük satın alımlar için elverişsiz olarak görmeye devam etmesiyle (-27 - -26) Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi işaret etti.
Fransa'da hem geçmiş (-74 - -71) hem de gelecekteki (-64 - -62) yaşam standardı algıları da kötüleşerek, devam eden endişelerin altını çizdi. Ek olarak, işsizlik beklentileri biraz yükseldi (56 - 54), bu da işgücü piyasasına ilişkin artan temkinliliğe işaret etti.
Olumlu tarafta, hanelerin geçmiş mali durumlarına ilişkin görüşleri sabit kaldı (-21), tasarruf niyetleri azalsa bile (35 - 42) hem mevcut (17 - 18) hem de beklenen (13 - 14) tasarruf kapasitesi yüksek kaldı. Bu arada, enflasyon beklentileri iyileşti ve ilgili gösterge -30'dan -25'e yükseldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ekonomi
- Tüketici Güveni
- Fransa