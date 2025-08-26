Fransa'da tüketici güveni diplerde

Fransa'da tüketici güveni Ağustos 2025'te önceki üç aydaki 88 seviyesinden ve 90 tahminlerinin altında kalarak 87'ye düştü. Bu, hanelerin gelecekteki mali durumları hakkında daha kötümser hale gelmesi (-16 Temmuz'daki -14'e karşı) ve koşulları büyük satın alımlar için elverişsiz olarak görmeye devam etmesiyle (-27 - -26) Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi işaret etti.



Fransa'da hem geçmiş (-74 - -71) hem de gelecekteki (-64 - -62) yaşam standardı algıları da kötüleşerek, devam eden endişelerin altını çizdi. Ek olarak, işsizlik beklentileri biraz yükseldi (56 - 54), bu da işgücü piyasasına ilişkin artan temkinliliğe işaret etti.



Olumlu tarafta, hanelerin geçmiş mali durumlarına ilişkin görüşleri sabit kaldı (-21), tasarruf niyetleri azalsa bile (35 - 42) hem mevcut (17 - 18) hem de beklenen (13 - 14) tasarruf kapasitesi yüksek kaldı. Bu arada, enflasyon beklentileri iyileşti ve ilgili gösterge -30'dan -25'e yükseldi.