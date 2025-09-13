Fransa'nın kredi notu düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, Fransa ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Fransa'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AA-"den "A+"ya düşürüldüğü belirtildi. Not görünümünün ise "durağan" olduğu aktarıldı.



Ülkenin yüksek ve artan borç oranına işaret edilen açıklamada, Fransa'nın kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının, kalıcı birincil bütçe açıklarını yansıtarak artmaya devam edeceği ifade edildi.



Hükümetin güven oylamasında yenilgiye uğramasının iç siyasette artan parçalanma ve kutuplaşmayı ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, geçen yılki seçimlerden bu yana Fransa'da üç farklı hükümetin görev yaptığı ve bu istikrarsızlığın siyasi sistemin kayda değer mali konsolidasyon sağlamasını zayıflattığı ve bütçe açığının 2029'a kadar GSYH'nin yüzde 3'üne düşürülmesini zorlaştırdığı vurgulandı.



HÜKÜMET DÜŞTÜ

Fransa'da hükümetin kemer sıkma politikasına tepki olarak yüz binlerce kişi sokağa inmişti. "Her şeyi durduralım" protestolarında polisle eylemciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti, 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu.

Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Bakanı Sebastien Lecorn'u Başbakanlık görevine atandı.



PORTEKİZ VE İSPANYA'NIN KREDİ NOTU YÜKSELTİLDİ

Öte yandan Fitch, Portekiz'in uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "A-"den "A"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) da İspanya'nın uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunu "A"dan "A+"ya yükseltti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.