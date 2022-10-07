Fransa'nın yeni enerji tasarruf planı

Enerji krizinin yaşadığı Avrupa'da Fransa, enerji tasarruf planını tanıttı.



Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve kabinesindeki bazı isimlerin katılımıyla Paris'teki Versailles sergi merkezinde ülkenin enerji tasarruf planı anlatıldı.



Bu planla enerji tüketiminin yüzde 10 azaltılması, Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında enerji tedarikinin garantiye alınması ve 2050'ye kadar fosil yakıtların terk edilmesi hedefleniyor.



Etkinlikte konuşan Borne, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ve enerji krizine değinerek, Rusya'nın gazını bir "şantaj malzemesi" yapmayı seçtiğini söyledi.



Borne, Avrupa dayanışması ve enerji tasarrufuyla enerji kesintileri olmadan kışı geçirebileceklerine işaret ederek, enerji tasarrufunun, "daha az üretmek" ve "ekonomik küçülmeyi seçmek" anlamına gelmediğini anlattı.



Enerji tasarrufuna ilişkin devletin örnek olması gerektiğini vurgulayan Borne, devletle birlikte şirketlerin, belediye gibi yerel yönetimlerin ve vatandaşların da ellerindeki imkanlar dahilinde hep birlikte hareket etmeleri gerektiğine değindi.



Borne, enerji tüketimlerini gelecek 2 yıl içinde yüzde 10 azaltmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bugün tanıtılan tasarruf planı, hedefimize ulaşmak için bize güvenilir bir yol haritası sunuyor" dedi.



Her hafta gaz ve elektrik tüketim miktarlarını yayınlayacaklarını belirten Borne, ülkedeki elektrik tüketimi hakkında vatandaşlara yeşil, turuncu ve kırmızı renk işaretleriyle bilgi veren EcoWatt platformunu medyanın da yayımlayacağını bildirdi.



Borne, "Birlikte bu kışı kesinti olmadan geçireceğiz" ifadesini kullandı.



TASARRUF PLANINDA NELER VAR?



Plana göre, kamu görevlileri için enerji tüketimini azaltmaya yönelik 30 adım bulunuyor. Kamu binalarının maksimum 19 derecede ısıtılması, tuvaletlerdeki sıcak su zorunluluğunun kaldırılması, kamudaki servis araçlarının hızının saate en fazla 110 km ile sınırlandırılması ve kamu görevlilerinin evden çalışmaya teşviki bu adımlar arasında yer alıyor.



EcoWatt "kırmızı" sinyal bildirdiğinde elektrik sisteminde tüketime dayalı ciddi baskı oluştuğu ve tüketim azaltılmadığı takdirde elektrik kesintilerin kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor. EcoWatt bu sinyali verdiği günlerde kamu binalarının sıcaklığı 18 dereceye düşürülebilecek.



Yerel yönetimlerden, kamuya bağlı spor salonlarında sıcaklığın 2 derece, havuzlarda ise 1 derece düşürülmesi istendi.



Ülkede yerel saat ile 01.00-06.00 arası ışıklı reklam panoları söndürülecek.



Vatandaşlar, hanelerinin ısıtma derecesini 19'la sınırlandırmaya, toplu taşıma kullanmaya ve araç paylaşımına teşvik edilirken, hanelerde ısı pompası için 9 bin euroya kadar varan yardım yapılacağı açıklandı.



Ülkede 10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlatılacak.