Fransız bankalardan cumhurbaşkanlığı seçimlerine finansal destek

Bazı Fransız bankaları, gelecek sene düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylara hükümet garantisiyle desteklenmesi şartıyla kampanya kredisi vermeye sıcak baktıklarını açıkladı. Bu adım, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin uzun süredir devam eden finansman sorunlarının üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

Financial Times 'in yaptığı habere göre, Başbakanlık ofisinden yetkililer, Temmuz ayında banka yöneticileriyle bir araya gelerek, bankaların adaylara kredi vermeye yönelik geleneksel direncini, finansal ve itibar riskleri olarak nitelendirdikleri gerekçelerle nasıl aşabileceklerini görüştüklerini bildirdi.

Bankalar, ülkenin en popüler partisi olmasına rağmen, yabancı düşmanlığıyla dolu geçmişinden kaynaklanan kalıcı olumsuz imajı nedeniyle RN için fon sağlamaya özellikle karşı çıkıyorlar.

Henüz bir anlaşmaya varılmasa da hükümet, adayların yurt dışından kredi arayışına girmesi durumunda cumhurbaşkanlığı seçimlerine yapılabilecek yabancı müdahalelerden kaçınmak istediğini belirtti.

Nisan ayında yapılacak Emmanuel Macron'un yerine geçme yarışı yaklaşırken, bu konu daha da acil bir hal aldı. Le Pen, 2017'de Vladimir Putin ile bağlantılı olduğu söylenen bir Rus bankasından, 2022'de ise Viktor Orbán'a yakın olduğu iddia edilen bir Macar kredi kuruluşundan borç almıştı.

BAŞKANLIK KAMPANYALARINA FİNANSMAN GARANTİSİ

Fransız Bankacılık Federasyonu, devletin seçim kampanyası kredilerinin sağlanmasından sorumlu olduğunu belirtti. Bazı kredi açan bankalar ise, herhangi bir kaybın karşılanacağına dair açık bir garanti olmadan kredi vermeyeceklerini söylediler.

Crédit Agricole'ün CEO'su Olivier Gavalda, Cuma günü yayınlanan açıklamalarında gazetecilere, herhangi bir partizanlık riskini veya bir tarafı seçme ve arka çıkma görünümünü önleyen ortak bir yaklaşımı desteklediğini belirtti.

“Başkanlık seçim kampanyalarının finanse edilememesinin tüm siyasi partiler için gerçek bir demokratik sorun teşkil ettiğinin farkındayız,” diyen Gavalda, “Doğru çözüm, devlet aracılığıyla, veya kamu fonlarıyla… ya da önemli güvencelerle sağlanmalıdır.” diye ekledi.

Kredi kuruluşu Crédit Mutuel'in başkanı Daniel Baal da geçen hafta hükümet garantisinin şart olduğunu belirtmişti.

Büyük bir Fransız bankasına yakın bir kaynak, tüm bankaların bankacılık havuzu fikri konusunda tam olarak aynı fikirde olmadığını ve yazdan sonra üzerinde daha çok çalışılması gereken konular olduğunu bildirdi.

ULUSAL BİRLİK PARTİSİNDEKİ MALİ SIKINTILAR

Le Pen, ikinci tura kalma konusunda anketlerde önde giderken, eski başbakan Édouard Philippe ve aşırı solcu aday Jean-Luc Mélenchon da dahil olmak üzere birçok aday ikinci sıra için yarışıyor. Tıpkı Mélenchon gibi Philippe de, Fransız bankalardan birinden seçim kampanyası kredisi aldı.

Temmuz başında, AB fonlarını zimmete geçirmekten aldığı mahkumiyet nedeniyle uygulanan seçim yasağını aşan Le Pen, son bir temyizden kaynaklanabilecek yasal risklere rağmen aday olacağını açıkladı.

Ancak RN, aylarca Fransız ve Avrupa bankalarıyla görüşmesine rağmen finansman sağlayamadı. Partide çalışan üst düzey bir yetkili, kredi verenlerle ve hükümetle olası uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı ancak partiye eşit davranılmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

RN'nin 2014 yılında Rus bankasından aldığı kredi, yıllarca partinin itibarına zarar verdi ve Le Pen'in Kremlin'in etkisi altında olduğu endişelerini körükledi. Rusya'nın Ukrayna'yı topyekün işgalinden sonra, RN partisi ile Moskova arasındaki mali bağlara yönelik incelemeler yoğunlaştı. Bu olayların sonucunda Rus kredisi 2023'te, Macaristan kredisi ise 2024'te geri ödendi.

SEÇİMLERDEKİ BELİRSİZLİK BANKALARI ENDİŞELENDİRİYOR

Fransa 'da, oyların yüzde 5'inden fazlasını alan adayların kampanya masrafları devlet tarafından belirli bir sınıra kadar karşılanırken hesapların ayrıca seçim düzenleyicisi tarafından onaylanması gerekiyor.

Önde gelen adayların bile her zaman bu eşikleri geçememesi, bankaların geri ödeme alamayacaklarına dair endişelere yol açıyor.

2022'de sağcı aday Valérie Pécresse beklenmedik bir şekilde oyların sadece yüzde 4,8'ini alırken, sosyalist aday Anne Hidalgo da yüzde 1,8 oranında oy almıştı ve her ikisi de seçim kampanyalarının masraflarını kendileri karşılamak zorunda kalmıştı.

Düzenleyici kurumlar 2012'de, harcama limitlerini aştığı gerekçesiyle, Nicolas Sarkozy'nin o dönemdeki başkanlık kampanyası harcamalarını ödemeyi reddetmişti.

Crédit Agricole'den Gavalda, "Bir bankacı olarak göreviniz, ancak geri ödeme alacağınızdan yüksek derecede emin olduğunuzda para ödünç vermektir ve bu noktada belirsizlik epey artıyor." dedi.

"Bu mesele seçimlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamakla ilgili. Hedefimiz tüm adayların kampanyalarını finanse etmek için Fransız bir kredi kuruluşundan kredi alabilmelerini sağlamak, böylece yabancı finans ağlarının seçim kampanyalarına karışmasını önlemek." diye belirten Fransa Hükümeti, teklifin Le Pen'e yardım etmeyi amaçlamadığını vurguladı.

BNP Paribas, Société Générale ve Natixis'in sahibi BPCE gibi Fransız bankaları yorum yapmaktan kaçınırken, Ulusal Birlik Partisi ise yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.