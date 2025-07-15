FTSE 100 rekor kırdı

FTSE 100, 9 bin civarındaki rekor seviyelere yakın seyrederek yatay seyrederken hafifçe yükseldi. Kredi veri şirketi Experian, toplam satışlarının üçte ikisini oluşturan Kuzey Amerika iş kolunda yüzde 9'luk güçlü bir artışın da etkisiyle, ikinci çeyrekte beklenenden daha iyi yüzde 8'lik gelir artışı bildirmesinin ardından yüzde 5 sıçrayarak kazançlara öncülük etti.



Jefferies analistleri, bunun sonucunda kâr tahminlerinin yükselmesini bekliyor. Buna karşılık, B&M hisseleri, yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan çeyreklik güncellemenin ardından yüzde 11'den fazla düştü. Kuru hava ve Paskalya zamanlaması nedeniyle Nisan ayında pozitif benzer büyüme ve güçlü satışlara rağmen, analistler daha yumuşak marj tonunu eleştirdi ve daha kolay karşılaştırmalar göz önüne alındığında performansın daha güçlü olması bekleniyordu.