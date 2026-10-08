FTSE Russell’dan Türkiye kararı: Statü korundu, izleme listesi dışında kaldı

Uluslararası endeks sağlayıcısı, Türkiye ’yi “İleri Gelişen Piyasa” olarak sınıflandırmayı sürdürdü. Eylül ayında ertelenen bazı endeks değişikliklerine rağmen Türkiye olası statü değişiklikleri için izleme listesine alınmadı.

FTSE Russell, 6 Ekim’de yayımladığı yıllık değerlendirmede Türkiye’nin piyasa statüsünü değiştirmedi. Türkiye, “İleri Gelişen Piyasa” konumunu korurken olası sınıflandırma değişikliklerinin takip edildiği izleme listesinde yer almadı.

Bu karar, Türkiye ’nin FTSE Russell sınıflandırmasındaki mevcut konumunun korunduğunu ortaya koydu. Kurum, Türkiye için yeni bir statü değişikliği süreci başlatmadı.

FİİLİ DOLAŞIM VERİLERİ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

FTSE Russell, Eylül 2026 endeks değerlendirmesinde Türkiye’ye ilişkin bazı değişikliklerin ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Görüşmeler, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım verilerinin dayanağını oluşturan bilgilerin daha ayrıntılı hâle getirilmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirmeye odaklanıyor. Açıklama, Türkiye’nin statüsünün korunmasının yanı sıra piyasa verilerine ilişkin teknik diyaloğun da sürdüğünü gösteriyor.

TÜRKİYE STATÜSÜNÜ KORUDU

FTSE Russell’ın izleme listesi, sınıflandırmasında olası değişiklikler değerlendirilen piyasaları kapsıyor. Türkiye’nin listede bulunmaması, bu değerlendirmede ülkenin statüsüne ilişkin olası bir değişikliğin gündeme alınmadığı anlamına geliyor.

Türkiye’nin mevcut sınıflandırmasının korunması ve izleme listesine alınmaması, uluslararası piyasa değerlendirmesi açısından olumlu bir sonuç olarak öne çıktı.