Futbolcunun iki şirketi iflas etti

İflas tan önce son çıkış olan, finansal darboğaza giren şirketlerin başvurduğu konkordato müessesesinden çıkmayanlar iflas ediyor.

2009 yılında kurulan tekstil şirketleri iflas etti.

Ahmet Bekmezci'nin 175 milyon lira sermayeli Atel Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Elat Dış Ticaret Limited Şirketi'nin iflası açıklandı.

İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi iflasın 23 Eylül 2026'da saat 11:50'de gerçekleştiğini duyurdu.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NELER OLACAK?

Şirketten alacaklı olanların listeye alınması ve kaldıysa varlıklarının satılması beklenecek.