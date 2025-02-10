Galataport, 225 bin kruvaziyer yolcusu bekliyor

Galataport İstanbul’u başlangıç ve bitiş seferlerinin yapıldığı ana liman olarak kullanan gemi ve yolcu sayısında artış bekleniyor.

Yıl boyunca limanı ziyaret edecek toplam yolcu sayısında da artış tahmini yapılıyor.



2024’te Galataport’u ana liman olarak kullanan yolcu sayısı 96 bin iken, 2025’te yüzde 134’lük bir artışla 225 bine ulaşması öngörülüyor.



Ayrıca 2024’ü 164 gemi ve 400 bin yolcu ile kapatan Galataport İstanbul, 2025’te sefer sayısını yüzde 37, yolcu sayısını ise yüzde 46 oranında artırarak 225 gemi ve 585 bin yolcu ağırlayacak.