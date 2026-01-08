Galataport'tan rekor yılı

Kruvaziyer turizmi 2025'te altın yılını yaşadı. Yaklaşık 2,5 buçuk milyon turist ile tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Galataport İstanbul'da da turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 48 arttı. 224 sefer yapıldı, 595 bin yolcu şehre denizden geldi.

Galataport Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay "Galataport bu büyümenin aslında lokomotiflerinden biri kruvaizyer turizmindeki. Bu sene de aynı ivmenin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Galataport'u bir seyahatin başlangıç ya da bitiş noktası olarak ana liman olarak kullanan yolcu sayısında da geçen yıla göre yüzde 137 artış yakalandı.

Tuncay "İstanbul'a havayoluyla gelen bir turist günde 100 - 120 dolar harcarken, bizim konaklamalı home port dediğimiz İstanbul'u ana liman olarak gelip bir önceden gelip ya da gemiden indikten sonra bir gün İstanbul'da kalan turist günde yaklaşık 450 dolar harcıyor. Yani dört buçuk katı fark var arada.

Kruvaziyer gemileri 2025'te Çanakkale, Sinop, Trabzon ve Samsun gibi farklı kentleri de rotalarına ekledi.