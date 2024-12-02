Galatasaray yara aldı, Fenerbahçe hisseleri hareketlendi

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri Galatasaray'ın Eyüpspor'la berabere kalmasının ardından kulübün zirve yarışında avantaj sağlayabileceği ihtimaliyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,8 yükselişle 108,80 liradan işlem görüyor.



Trendyol Süperlig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Dünkü sonucun ardından Fenerbahçe'nin zirve yarışında avantaj sağlayabileceği ihtimaliyle kulübün hisselerinde alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri, saat 11.30 itibarıyla haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın yüzde 4,8 üzerinde 108,80 liradan işlem görüyor.



Öte yandan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 0,2 artışla 4,57 liraya yükselirken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 1,6 düşüşle 6,91 liraya geriledi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri ise yatay seyirle 0,93 liradan işlem görüyor.



Analistler, Fenerbahçe'nin hem Trendyol Süperlig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilediğini belirterek, Kulübün yeşil sahalardaki bu performansını borsada da göstererek yatırımcılarını sevindirdiğini ifade etti.



Sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemli olduğunu ifade eden analistler, takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu dile getirdi.