Galatasaray'da "beklenti bitti" satışı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında İtalyan ekibi Juventus’a uzatmalarda 3-2 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 5-2’lik avantajıyla tur atladı. 12 yıl aradan sonra Devler Ligi’nde Son 16 Turu’na yükselen Galatasaray, Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

Galatasaray'ın 12 yıl sonra ilk kez elde ettiği başarı Borsa İstanbul'da takdir görmedi. Gaaltasaray hissesi yüzde 4'e yakın düşüşle 1,30 liraya geriledi.

Turu geçtiği için 11 milyon Euro, Galatasaray'ın kasasına girecek olsa da beklentilerin sona ermesi hisseye satış getirdi. Hisse Şubat ayı başından bu yana 1,10 lira seviyelerinden yükseliş yaşamıştı.