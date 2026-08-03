1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı ocak zammı şekilleniyor
03.08.2026 10:03
Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılırken, Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam almaya hak kazanıyor. Memur ve emekliler temmuz ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 2026 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık dönemin ilk zam oranlarına odaklandı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı ocak zammı şimdiden ne kadar olacak?
1 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla sorgulanmaya başladı. 2027 yılının ilk yarısında cüzdanlara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, temmuz ayı enflasyon verileriyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2026 yılının ikinci 6 ayına ait ilk kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı ilk zam oranı netleşti. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı zammı ocak ayında ne kadar olacak?
1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 1,78 olarak açıklandı.
Buna göre; Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 1,78 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Ocak 2027'deki maaşlara yansıyacağı için ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
Temmuz ayı enflasyon farkı ise henüz oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 5,13 enflasyon daha oluşması gerekiyor.
2027 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı verisinin 1,78 olarak açıklanmasıyla birlikte 1 aylık enflasyon toplamda yüzde 1,78 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 1,78 zammı hak etmiş oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2027 yılının ilk zammını alacak.
Memur ve emeklileri şuan için enflasyon farkı hak edemiyor. Enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 5,13 enflasyon daha oluşması gerekiyor.