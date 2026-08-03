1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı ocak zammı şekilleniyor

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılırken, Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam almaya hak kazanıyor. Memur ve emekliler temmuz ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 2026 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık dönemin ilk zam oranlarına odaklandı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı ocak zammı şimdiden ne kadar olacak?