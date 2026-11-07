1 milyon 300 bin liraya sıfır otomobil. Markalar fiyatlarını açıkladı, işte tüm liste
07.11.2026 10:46
Otomobil satışları düşerken markalar da indirim yapmaya devam ediyor. Liste fiyatlarından daha düşük tutarda satışlar başladı.
Sıfır otomobil pazarı Ekim ayında yüzde 28,40, yılbaşından bu yana ise yüzde 15,33 oranında daraldı.
Otomobile olan talep geçtiğimiz yıllardaki seviyelerinden çok uzaklaştı ve düşüş grafiği sergiliyor.
Otomobil fiyatlarının hızlı artışı, krediye erişimin kısıtlı olması gibi sebepler otomobil sektörünü fiyatlarda azami indirim yapmaya itti.
Otomobil liste fiyatları üzerinden de indirim yapan markalar otomobil satmak için gayret gösteriyor.
İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 171 bin 100 lira