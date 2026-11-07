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1 milyon 300 bin liraya sıfır otomobil. Markalar fiyatlarını açıkladı, işte tüm liste

07.11.2026 10:46

Burak TaşçıEkonomi editörü

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Otomobil satışları düşerken markalar da indirim yapmaya devam ediyor. Liste fiyatlarından daha düşük tutarda satışlar başladı.

1 milyon 300 bin liraya sıfır otomobil. Markalar fiyatlarını açıkladı, işte tüm liste
iStockPhoto

Sıfır otomobil pazarı Ekim ayında yüzde 28,40, yılbaşından bu yana ise yüzde 15,33 oranında daraldı.

 

Otomobile olan talep geçtiğimiz yıllardaki seviyelerinden çok uzaklaştı ve düşüş grafiği sergiliyor.

 

Otomobil fiyatlarının hızlı artışı, krediye erişimin kısıtlı olması gibi sebepler otomobil sektörünü fiyatlarda azami indirim yapmaya itti.

 

Otomobil liste fiyatları üzerinden de indirim yapan markalar otomobil satmak için gayret gösteriyor.

İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER 1
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İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 171 bin 100 lira

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira 2
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Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 965 bin lira 3
Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 965 bin lira

Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira 4
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Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 4 milyon 79 bin 500 lira 5
Özel Kurum

BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 4 milyon 79 bin 500 lira

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel 2 milyon 292 bin 100 lira 6
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Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel 2 milyon 292 bin 100 lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 716 lira 7
Özel Kurum

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 716 lira

Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira 8
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Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira 9
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Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 2 milyon 79 bin lira 10
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Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 2 milyon 79 bin lira

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump 1 milyon 575 bin lira 11
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Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump 1 milyon 575 bin lira

Mercedes A200 AMG 3 milyon 420 bin 500 lira 12
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Mercedes A200 AMG 3 milyon 420 bin 500 lira

Ssangyong Korando 2 milyon 375 bin lira 13
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Ssangyong Korando 2 milyon 375 bin lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 999 bin lira 14
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Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 999 bin lira

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira 15
Özel Kurum

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 385 bin lira 16
Özel Kurum

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 385 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 460 bin lira 17
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Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 460 bin lira

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 772 bin 700 lira 18
Özel Kurum

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 772 bin 700 lira

Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 605 bin lira 19
Özel Kurum

Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 605 bin lira

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin 100 lira 20
Özel Kurum

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin 100 lira

Honda Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 665 bin lira 21
Özel Kurum

Honda Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 665 bin lira

Dacia Logan essential TCe 100 1 milyon 328 bin lira 22
Özel Kurum

Dacia Logan essential TCe 100 1 milyon 328 bin lira

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira 23
Özel Kurum

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 2 milyon 755 bin 100 lira 24
Özel Kurum

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 2 milyon 755 bin 100 lira

Lexus LBX 3 milyon 220 bin lira 25
Özel Kurum

Lexus LBX 3 milyon 220 bin lira

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet 130 HP GSR Manuel 1 milyon 499 bin 900 lira 26
Özel Kurum

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet 130 HP GSR Manuel 1 milyon 499 bin 900 lira

BYD SEAL 390 kW AWD Excellence 3 milyon 772 bin lira 27
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BYD SEAL 390 kW AWD Excellence 3 milyon 772 bin lira