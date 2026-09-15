10 bin liraya kiralık daire. İşte İstanbul Arnavutköy'deki TOKİ konutları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuracak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olması, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız konut bulunmaması ve son 5 yıl içerisinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması da şartlar arasında bulunuyor. Genel kural olarak evlilik şartı aranırken 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.