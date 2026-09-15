10 bin liraya kiralık daire. İşte İstanbul Arnavutköy'deki TOKİ konutları
15.09.2026 11:22
Kiralık sosyal konut projesine başvurular devam ederken İstanbul Arnavutköy'deki evler görüntülendi. Proje kapsamında Baklalı Mahallesi'nde 90 konut kiraya verilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında başvuru süreci 14 Eylül itibarıyla başladı.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
İlk etapta İstanbul genelinde 4 grupta toplam bin 71 konut kura yöntemiyle vatandaşlara tahsis edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Kura çekilişleri ve ilk teslimlerin ise Ekim ayında yapılması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. TOKİ, uygulamayla dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konuta erişimini kolaylaştırmayı ve kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
ARNAVUTKÖY'DE 90 KONUT KİRAYA VERİLECEK
Projede ilçeler 4 gruba ayrılırken Arnavutköy tek başına 4. grupta yer aldı. Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde 90 konut kiralık sosyal konut olarak tahsis edilecek.
KİRALAR NE KADAR?
Resmi tarifeye göre ilçedeki 2+1 konutların aylık tahsis bedelleri 12 bin ile 17 bin TL, 3+1 konutların ise 15 bin ile 18 bin TL arasında olacak. Konutların tesliminden itibaren ilk 12 ay tahsis bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak gerçekleştirilecek. Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek ve sürenin sonunda uzatma yapılmayacak.
Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'nda kiralık sosyal konut olarak tahsis edilmesi planlanan dairelerin bulunduğu proje drone kamerasıyla görüntülendi. Bölgede blokların büyük bölümünün tamamlandığı görülürken, çevrede altyapı ve yol çalışmalarının sürdüğü görüntülere yansıdı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye başvuracak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olması, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız konut bulunmaması ve son 5 yıl içerisinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması da şartlar arasında bulunuyor. Genel kural olarak evlilik şartı aranırken 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.
Bölgede bu tip dairelerin şu anda 25 bin TL ile 40 bin TL arasında değiştiği ifade ediliyor.
Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İstanbul'da ilk etapta tahsis edilecek bin 71 konutun teslim sürecinin ekim ayında başlaması planlanıyor.