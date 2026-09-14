10 bin TL'ye konut kampanyası bugün başlıyor

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam bin 70 konut kiralanacak. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. Konutlar ilçelere göre 1+1 evler 10 bin, 2+1 evler 12 bin, 3+1 evler 15 bin lira, 4+1 evler 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak.