100 bin lira maaşla personel arıyorlar. İşte yaş, şehir ve deneyim şartları

Otobüs şoförleri, yasal olarak en geç 4,5 saat aralıksız araç kullandıktan sonra en az 45 dakika mola vermesi gerekiyor. 45 dakikalık mola, 4,5 saatlik sürüş süresi içinde en az 15’er dakikalık parçalara bölünerek de kullanılabiliyor. Bazı seferlerde iki şoför bulunmasından dolayı ve varılacak mesafenin kısa olmasından kaynaklı sadece 4,5 saat araç kullanmak da yeterli oluyor.