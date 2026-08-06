137 bin liraya eleman bulamıyorlar, hayat durabilir

Bir zamanlar Avrupa karayolu taşımacılığının temel direği olan Polonyalı kamyon şoförlerini elde tutmak ve yeni şoför bulmak giderek zorlaşıyor. Bu durum, tedarik zincirleri ve ekonomiler için sorun teşkil eden küresel bir krizin parçası.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) Haziran ayı sonlarında yayınladığı bir araştırmaya göre, AB'deki doldurulmamış kamyon şoförü pozisyonlarının sayısı iki yılda iki katından fazla artarak 2025'te 502 bine ulaştı.

Açık pozisyonlar, sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün yaklaşık yüzde 13'ünü temsil ediyor. Kamyon şoförlerinin bir neslinin emekli olmasıyla birlikte bu açığın daha da kötüleşmesi bekleniyor. 2030 yılına kadar 660 bin 500 kişinin yani her beş şoförden birinin emekli olması öngörülüyor.

Financial Times'in haberine göre, Haziran ayında, Polonyalı karayolu taşımacılığı şirketi Extrego, mevcut personeli elde tutmak ve yeni elemanlar çekmek amacıyla 150 şoförünün maaşlarını yaklaşık yüzde 15 oranında artırdı.

Bununla birlikte, şirket bu yaz yaklaşık 20 şoför açığıyla faaliyet gösteriyor. bu gelişme, AB'nin en düşük işsizlik oranlarından birine sahip bir ülkede işçi bulmanın zorluğunu ortaya koyuyor.

Extrego'nun CEO'su Wojciech Brzykowski, "Polonyalı şoförler yaşlanıyor ve genç nesil bu işi yapmak istemiyor çünkü haftalarca yurt dışında yollarda vakit geçirmek zorunda kalmadan para kazanmanın daha kolay yollarını bulabileceklerine inanıyorlar" dedi.