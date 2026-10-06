1,4 milyon liraya satılıyor. Bebek Land Cruiser otomobil devini sevindirdi

Uchiyama, "Çinliler SUV'lar üretiyor ve çok etkileyici teknolojiler kullanıyorlar." dedi. Toyota'nın yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Uchiyama, Land Cruiser serisinin güvenilirlik ve dayanıklılığa odaklanması nedeniyle farklı bir konum temsil ettiğini söyledi.

Land Cruiser kardeşinden daha kısa ve dar olan FJ, 163 beygir gücünde bir motor ve lastiklerin kilitlenmesini önleyerek dik yokuşlardan inmeyi sağlayan bir özellik de dahil olmak üzere sürücü destek özellikleriyle birlikte geliyor.