1,4 milyon liraya satılıyor. Bebek Land Cruiser otomobil devini sevindirdi
06.10.2026 08:11
Son Güncelleme: 06.10.2026 08:11
Toyota'nın 'Bebek' Land Cruiser'ı Asya'daki otomobil satışlarını artıracak gibi görünüyor.
Toyota, Çinli otomobil üreticilerinin bölgede hızla genişlemesi karşısında Asya'daki konumunu korumak için, ürün gamının en küçük modeli olan yeni Land Cruiser'a bel bağlıyor.
Toyota baş mühendisi Masaya Uchiyama, "Toyota'nın Land Cruiser FJ modeli, Japonya'daki satış hedefini fazlasıyla aşarken, yurt dışında da iyi bir performans sergiliyor." diye belirtti. SUV'nin fiyatı yaklaşık 4,5 milyon yen (28 bin 500 dolar, yaklaşık 1.4 milyon lira) civarında başlıyor ve Asya'nın genellikle dar yollarına uygun daha küçük bir Land Cruiser isteyen müşterilerin talebi üzerine geliştirildi.
Uchiyama, Japonya'nın Toyota şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce büyüklüğü nedeniyle Land Cruiser'dan uzak durmuş olabilecek insanlara ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.
FJ, üretiminin yapıldığı Tayland'da Mart ayında tanıtılarak Güneydoğu Asya'nın önemli bölgesinde satışlara başladı. Uzun zamandır Toyota ve Japon rakipleri için güvenli bir liman olarak kabul edilen bu bölgede, BYD öncülüğündeki Çin markaları uygun fiyatlı elektrikli araçlarla ilerleme kaydediyor.
Güneydoğu Asya, dünyanın en hızlı büyüyen otomobil pazarları arasında yer alıyor ve onlarca yıldır Toyota ve Honda için temel bir üretim üssü oldu. Ancak Çin'in ihracat hamlesi buradaki dinamikleri değiştiriyor. Tayland'da, cömert elektrikli araç teşvikleri ve düşük gümrük vergileriyle desteklenen Çin markaları, beş yıl önce sadece yüzde 4 olan pazar payını neredeyse yüzde 30'a çıkardı.
Uchiyama, "Çinliler SUV'lar üretiyor ve çok etkileyici teknolojiler kullanıyorlar." dedi. Toyota'nın yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Uchiyama, Land Cruiser serisinin güvenilirlik ve dayanıklılığa odaklanması nedeniyle farklı bir konum temsil ettiğini söyledi.
Land Cruiser kardeşinden daha kısa ve dar olan FJ, 163 beygir gücünde bir motor ve lastiklerin kilitlenmesini önleyerek dik yokuşlardan inmeyi sağlayan bir özellik de dahil olmak üzere sürücü destek özellikleriyle birlikte geliyor.
Toyota City'deki bir arazi parkurunda yapılan son test sürüşünde, SUV zorlu tırmanışları, kayalık araziyi ve büyük çukurları nispeten kolaylıkla aştı. Hidrolik direksiyonu sayesinde, keskin dönüşler yapmak daha büyük kardeşlerine göre daha fazla güç gerektirse de, daha anında yol geri bildirimi sağladı.