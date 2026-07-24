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14 yıldır faaliyetteydi. Dev marketle birleşti

24.07.2026 08:14

Burak Taşçı

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2012 yılından bu yana faaliyette olan market zincirinin tüzel kişiliği resmen sona erdi.

14 yıldır faaliyetteydi. Dev marketle birleşti
iStockPhoto

Şok Marketler, yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı almıştı. SPK bu karara yönelik onay verdi.

 

Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi ("UCZ Mağazacılık")'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralınmasına ilişkin kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildi.

14 yıldır faaliyetteydi. Dev marketle birleşti 1
iStockPhoto

Böylece şirketin sadece tüzel kişiliğin ortadan kalkması sonucunu doğuracak şekilde birleşme işlemi gerçekleşti.

SPK ONAYLADI 2
iStockPhoto

SPK ONAYLADI

Sermaye Piyasası Kurulu, Şok Marketler'in sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının yüzde 100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Ucz Mağazacılık Ticaret AŞ’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebini olumlu karşıladı.