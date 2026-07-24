14 yıldır faaliyetteydi. Dev marketle birleşti

Şok Marketler, yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı almıştı. SPK bu karara yönelik onay verdi.

Şok Marketler'in yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi ("UCZ Mağazacılık")'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralınmasına ilişkin kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildi.