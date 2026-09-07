15 safkan Arap koşu tayı satışa çıkıyor. İhale tarihi belli oldu
07.09.2026 09:35
15 erkek safkan elit Arap koşu tayı, 22 Eylül'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak ihaleyle satılacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayının satışını yapacak.
İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İhale, 22 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı tek tek satılacak.
Müşteriler, tayların özelliklerini belirten katalogları Genel Müdürlükten, TİGEM'in internet sitesinden veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden, işletme ve hipodrom müdürlüklerinden temin edebilecek.