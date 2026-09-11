15 soruda kiralık sosyal konut kampanyası. Kira zammı ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar

Bakan Kurum’un paylaştığı bilgilere göre proje için ilçeler 4 grupta toplandı. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek. Yine 4 grupta vatandaşlara kontenjanlar tanındı. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.