150 bin TL'ye satabilirdi, ücretsiz dağıttı
06.08.2026 10:51
Çiftçi Sergen Doğan tarlada toplam 150 bin TL'ye satabileceği 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı. Çuvallar 10 dakika içinde tükendi. İzdihamı polis ve zabıta ekipleri önledi.
Üniversite eğitimini tarım makineleri alanında tamamlayan 22 yaşındaki Sergen Doğan, mezun olduktan sonra Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Ayrıncı Köyü'ne döndü; çiftçilik yapmaya başladı.
Geçen yıl yüksek patates verimine rağmen satacak pazar bulmakta zorlanan Doğan, ürünün tarlada kalmaması ve israf olmaması için ücretsiz dağıtmaya karar vermişti. Patateslerin çuval çuval dağıtılması vatandaşları şaşırtmıştı.
Bu sene yine benzer görüntüler yaşandı, ancak sebebi farklı oldu.
Sergen Doğan'ın yüzü bu sezon verimli başlayan hasatla güldü. Ürünler tarlada 25 TL'den alıcı buldu. 50 dekar arazisinde 300 tondan fazla üretim yaptı.
Rekolteden ve satışlardan memnun olan genç çiftçi, kardeşiyle birlikte ürünlerini traktöre yükledi. Pazar alanında ücretsiz dağıtım yapacağını bir gün önceden sosyal medyada duyurdu.
Bunun üzerine halk pazar alanına yöneldi. Yoğunluk nedeniyle yolun kapanması üzerine polis ve zabıta ekipleri devreye girerek önlem aldı.
Traktör, spor salonu bahçesine yönlendirildi.
10 DAKİKA İÇİNDE TÜKENDİ
Çuval çuval dağıtılan patatesler yaklaşık 10 dakika içinde tükendi.
Sergen Doğan, "Geçen yıl ürünümüz hak ettiği değeri görmüyordu. Çok ucuzdu. Tarlada israf olmaması için 8 ton patatesi dağıtmıştık. Bu sene ise mahsullerimiz çok güzel. Kazandık. Emeğimizin karşılığını aldık. 6 ton patates dağıttık. Böylece halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik." dedi.
Gençlerin tarıma yönelmesi gerektiğini belirten Doğan, tarlasında daha fazla verim almak için bilgi ve tecrübesini artırmak için çalışacağını vurguladı.
"İNSANLARA ÇOK GÜZEL ÖRNEK OLDU"
Yüzlerce vatandaşın patates aldığını gren esnaf Murat Kılıç da, "Patates dağıtan arkadaşı tebrik etmek lazım. İnsanlara çok güzel örnek oldu" diye konuştu.