150 bin TL'ye satabilirdi, ücretsiz dağıttı

Üniversite eğitimini tarım makineleri alanında tamamlayan 22 yaşındaki Sergen Doğan, mezun olduktan sonra Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Ayrıncı Köyü'ne döndü; çiftçilik yapmaya başladı.

Geçen yıl yüksek patates verimine rağmen satacak pazar bulmakta zorlanan Doğan, ürünün tarlada kalmaması ve israf olmaması için ücretsiz dağıtmaya karar vermişti. Patateslerin çuval çuval dağıtılması vatandaşları şaşırtmıştı.

Bu sene yine benzer görüntüler yaşandı, ancak sebebi farklı oldu.