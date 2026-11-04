En düşük emekli maaşı alan emekli sayısı 5 milyon 17 bin kişi iken toplam emekli sayısı ise 18 milyonu buldu.

Emeklilere refah pay düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin bütçe mesaisinden sonra Meclis'e sunulması beklenirken enflasyon farkı dışında iyileştirme yapılması bekleniyor.

NTV muhabiri Özgür Akbaş, düzenlemenin çerçevesine ilişkin son bilgileri aktardı.

Akbaş, emeklilerle ilgili yazdan bu yana yoğun çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin oluşturulduğuna işaret eden Akbaş, “Bu sistem üzerinden emeklilere refah payı mı, seyyanen zam mı yapılacağı görüşülüyor.” dedi.

15 BİN LİRAYA KADAR ZAM

Akbaş, kulislerde konuşulan ve AK Parti kurmayların aktardığına da NTV canlı yayınında şöyle anlattı:

“Emeklilere seyyanen zam olabileceği ve bu zammın da 10 bin lira ya da 15 bin lira olabileceği bir çalışmanın olduğu ifade ediliyor. Etki analizleri de ortaya çıkarılıyor. 10 bin lira olursa Hazine'ye yıllık maliyeti 2,16 trilyon, 15 bin liralık seyyanen zam olursa da 3,24 trilyon lira olduğu hesaplandığı ifade ediliyor.”