18 milyon emeklinin tümünü kapsayacak. 15 bin lira ödenmesi gündemde
04.11.2026 10:31
Son Güncelleme: 04.11.2026 10:39
Emekli aylıklarına 15 bin liraya kadar seyyanen zam yapılması gündemde. Tasarı 18 milyon emeklinin tümünü kapsayacak şekilde hazırlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün emeklilere yönelik ilave artış ve iyileştirmeleri içeren çalışmayı açıkladı.
Bakan Işıkhan "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız." dedi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN YAPILAN ZAM FORMÜLÜ
Işıkhan "2026-2027 toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerimiz için 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır." ifadesini kullandı.
BÜTÇE MESAİSİ SONRASI MECLİS'E SUNULACAK
En düşük emekli maaşı alan emekli sayısı 5 milyon 17 bin kişi iken toplam emekli sayısı ise 18 milyonu buldu.
Emeklilere refah pay düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin bütçe mesaisinden sonra Meclis'e sunulması beklenirken enflasyon farkı dışında iyileştirme yapılması bekleniyor.
NTV muhabiri Özgür Akbaş, düzenlemenin çerçevesine ilişkin son bilgileri aktardı.
Akbaş, emeklilerle ilgili yazdan bu yana yoğun çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin oluşturulduğuna işaret eden Akbaş, “Bu sistem üzerinden emeklilere refah payı mı, seyyanen zam mı yapılacağı görüşülüyor.” dedi.
15 BİN LİRAYA KADAR ZAM
Akbaş, kulislerde konuşulan ve AK Parti kurmayların aktardığına da NTV canlı yayınında şöyle anlattı:
“Emeklilere seyyanen zam olabileceği ve bu zammın da 10 bin lira ya da 15 bin lira olabileceği bir çalışmanın olduğu ifade ediliyor. Etki analizleri de ortaya çıkarılıyor. 10 bin lira olursa Hazine'ye yıllık maliyeti 2,16 trilyon, 15 bin liralık seyyanen zam olursa da 3,24 trilyon lira olduğu hesaplandığı ifade ediliyor.”
"ENFLASYON FARKIYLA BERABER REFAY PAYI DA VERİLEBİLİR"
“AK Parti kurmayların aktardığı bilgiler çerçevesinde yıl sonunda tüm emeklilere bir enflasyon farkı verilecek.” diye konuşan Akbaş, “Enflasyon farkıyla beraber refah payı da verilmesi gündemde.” ifadesini kullandı.
DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?
Akbaş, düzenlemenin çalışma hayatı içinde olanları, 65 yaş üzeri çalışanları ve çalışmayanları, prim gün sayısı fazla olanları kapsayabileceğini dile getirip parametrelere karşılık gelecek şekilde çalışmaların sürdüğünü de ekledi.
Akbaş, “18 milyona yakın tüm emeklilere bir ek ödeme planlaması var.” dedi.