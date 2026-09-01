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180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor

01.09.2026 10:56

Burak Taşçı

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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, gayrimenkul satış ilanı verdi. 150'den fazla arsa, dükkan, konut satışa sunuldu.

180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor
Anadolu Ajansı

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre SGK internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında satışları ihale usulüyle yapılacak.

 

Satışa konu olan gayrimenkuller arasında arsa, dükkan ve konutlar bulunuyor.

180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 1
Anadolu Ajansı

Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatıracak. Teminatın, teminat mektubu olması halinde, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunlu oldu.

 

180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 2
Anadolu Ajansı

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Başka teminatlar kabul edilmeyecek. Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilecek. İhale başvuru bitiş tarihinden sonra başvuru yapılamayacak. İhale bedeli peşin olarak Kurum hesaplarına yatırılacak.

İŞTE SATIŞA SUNULAN GAYRİMENKULLER VE BİLGİLERİ 3
Resmi Kurum

İŞTE SATIŞA SUNULAN GAYRİMENKULLER VE BİLGİLERİ

180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 4
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 5
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 6
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 7
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 8
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 9
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 10
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 11
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 12
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 13
Resmi Kurum
180 bin liradan başlıyor. SGK ev, arsa, dükkan satıyor 14
Resmi Kurum