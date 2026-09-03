2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı ocak zammı belli oluyor

2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. 2027 yılının ilk yarısında hesaplara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, ağustos ayı enflasyon verileriyle TÜİK tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2027 yılının ilk 6 ayına ait kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı zam oranları netleşmeye başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı zammı ocak ayında ne kadar olacak?