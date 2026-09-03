2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı ocak zammı belli oluyor
03.09.2026 10:03
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. 2027 yılının ilk yarısında hesaplara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, ağustos ayı enflasyon verileriyle TÜİK tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2027 yılının ilk 6 ayına ait kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı zam oranları netleşmeye başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı zammı ocak ayında ne kadar olacak?
2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 1,84 olarak açıklandı.
Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ağustos ayı için yüzde 3,65 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Ocak 2027'deki maaşlara yansıyacağı için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
Ağustos ayı enflasyon farkı ise henüz oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 3,23 üzerinde enflasyon daha oluşması gerekiyor.
2027 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ağustos ayı verisinin 1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte 2 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,65 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ağustos ayında yüzde 3,65 zammı hak etmiş oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2027 yılının ilk zammını alacak.
Memur ve emeklileri şuan için enflasyon farkı hak edemiyor. Enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 3,23 enflasyon daha oluşması gerekiyor.