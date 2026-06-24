2 milyon 751 bin lirayı buldu. Özel okulların zamlı fiyatları dudak uçuklattı

İstanbul'daki özel okulların fiyatları, gelecek eğitim öğretim yılı için ortalama 450 bin lira ile 1 milyon 300 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

En yüksek rakam ise 2 milyon 751 bin lira.

Eğitim ücretlerine servis, yemek ve kırtasiye gibi harcamalarda eklenince maliyet daha da katlanıyor.