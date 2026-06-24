2 milyon 751 bin lirayı buldu. Özel okulların zamlı fiyatları dudak uçuklattı
24.06.2026 08:16
Son Güncelleme: 24.06.2026 08:16
Okulların kapanmasına çok az bir süre kala bazı özel okullar önümüzdeki senenin zamlı fiyatlarını açıkladı. Ortalama 450 bin lirada başlayan fiyatlar 1 milyon 300 bin lira arasında değişiyor. En yüksek rakam ise 2 milyon 751 bin lira. Haber: Sena Kiper Sıtacı
Okullar cuma günü kapanıyor.
Bazı özel okullar da gelecek senenin fiyatlarını bu hafta açıkladı.
İstanbul'daki özel okulların fiyatları, gelecek eğitim öğretim yılı için ortalama 450 bin lira ile 1 milyon 300 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.
En yüksek rakam ise 2 milyon 751 bin lira.
Eğitim ücretlerine servis, yemek ve kırtasiye gibi harcamalarda eklenince maliyet daha da katlanıyor.
TAVAN ZAM ORANLARI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullara getirdiği yasal düzenlemeye göre, ara sınıflar için belirlenen tava zam oranı 30,74.
Kademe geçişlerinde ise tavan zam oranı 43,92 olarak belirlendi.
GEREKÇE MALİYET ARTIŞLARI
Fiyatlarında maliyet artışını gerekçe gösteren özel okullar devletten KDV desteği bekliyor.
Veliler, yönetmeliğe aykırı bir artış veya fahiş ücret talebiyle karşılaştıklarında il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine resmi şikayette bulunabiliyor.