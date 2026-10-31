20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 837 kilometreye, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 898 kilometreye yükselttiklerini söyleyen Uraloğlu, “Yani, 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından sonra biz bunu yaklaşık 17 kat artırdık. Bu tüneller sadece dağları delen yollar değil; üretim, ticaret, turizm, istihdamın çok önemli kanallarıdır.” şeklinde konuştu.

Erzurum’u Rize’ye bağlayan kuzey-güney aksı üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yollarını hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Arkamızda yapımı devam eden 9 adet tünel daha var. 8 adet tüneli de bitirmiş durumdayız. Biz toplam 196 kilometre olacak yolun 43 kilometresini tünel yapıyoruz. Erzurum, tarih boyunca Anadolu’nun kilidi, Kafkasya’nın kapısı, vatan sevdalısı Dadaşların yurdu olmuştur.

Çifte Minareli Medrese’sinden Üç Kümbetler’e, Tortum Şelalesi’nden Palandöken’e kadar eşsiz bir medeniyet, kültür ve doğa hazinesidir. Aynı zamanda sanayisi, tarımı, hayvancılığı, kış turizmi ve lojistiğiyle ülkemizin stratejik merkezlerinden biridir. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Erzurum’un ulaşım altyapısını güçlendirmeyi en önemli önceliklerimizden biri haline getirdik.

Son 24 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı olarak Erzurum’un ulaşım ve iletişim altyapısına 168 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik.”