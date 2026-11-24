2027 pasaport ücretleri ne kadar oldu? Yeniden değerleme oranına göre yeni harç tutarları
24.11.2026 08:40
2027 pasaport ücretlerinin ne kadar olduğu, yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edilmesiyle birlikte merak ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
2027'de uygulanacak yeni vergi ve harç ücretleri de belli oldu. Pasaport süresi sona eren ve yeniletmek isteyen vatandaşlar ise 2027 yılında pasaport harçlarını yüzde 27,83 oranında zamlı ödeyecek.
2027 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendiği kaydedildi. Yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak olan 2027 pasaport ücretleri ve defter bedeli tutarı, yeniden değerleme oranı sonrasında yeniden hesaplandı.
Buna göre; 6 aylık pasaport harcı 2 bin 806,5 liradan 3 bin 587,5 liraya,
1 yıllık pasaport harcı 4 bin 103,1 liradan 5 bin 244,9 liraya,
2 yıllık pasaport harcı 6 bin 698,6 liradan, 8 bin 562,8 liraya,
3 yıllık pasaport harcı 9 bin 516 liradan, 12 bin 164,3 liraya
10 yıllık pasaport harçları ise 13 bin 410,4 liradan, 17 bin 142,5 liraya yükselecek.
PASAPORT DEFTER BEDELİ 1725 LİRA OLACAK
Uygulanacak yeni vergi ve harçlarla birlikte, 2027 yılında pasaport defter bedelleri de yüzde 27,83 oranında zamlanacak.
2026 yılında 1350,1 lira olarak uygulanan pasaport defter bedeli 2027'de 1725,8 liraya yükselecek.