Yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendiği kaydedildi. Yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak olan 2027 pasaport ücretleri ve defter bedeli tutarı, yeniden değerleme oranı sonrasında yeniden hesaplandı.

Buna göre; 6 aylık pasaport harcı 2 bin 806,5 liradan 3 bin 587,5 liraya,

1 yıllık pasaport harcı 4 bin 103,1 liradan 5 bin 244,9 liraya,

2 yıllık pasaport harcı 6 bin 698,6 liradan, 8 bin 562,8 liraya,

3 yıllık pasaport harcı 9 bin 516 liradan, 12 bin 164,3 liraya

10 yıllık pasaport harçları ise 13 bin 410,4 liradan, 17 bin 142,5 liraya yükselecek.