2027 yılı trafik cezaları belli oldu
03.11.2026 10:20
2026 yılında güncellenen trafik cezalarına yeniden değerleme oranı kadar zam yapılacak.
Anadolu Ajansı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik cezalarında yeni tarifeler belli oldu. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olmasıyla birlikte yeni trafik cezası tutarları da ortaya çıktı.
Kırmızı ışık cezası 6 bin 391 liraya, hız sınırı cezası 31 bin 957 bin liraya, drift cezası da 178 bin 962 liraya yükseldi.
Cezalara ilişkin yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor.
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