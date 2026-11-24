2027 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Hız sınırı ihlali 32 bin liraya yükseldi
24.11.2026 08:08
Son Güncelleme: 24.11.2026 08:09
2026 yılında güncellenen trafik cezalarına yüzde 27,83 olan yeniden değerleme oranı kadar artış yapıldı.
Anadolu Ajansı
Sürücüleri ilgilendiren trafik cezalarında yeni tarifeler belli oldu. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olmasıyla birlikte yeni trafik cezası tutarları da ortaya çıktı.
Kırmızı ışık cezası 6 bin 391 liraya, hız sınırı cezası 31 bin 957 bin liraya, drift cezası da 178 bin 962 liraya yükseldi.
Cezalara ilişkin yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor.
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İŞTE YENİ TRAFİK CEZALARI
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