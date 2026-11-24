Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu oranın, aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi.



Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV), yeniden değerleme oranına göre yeniden belirleniyor. Tebliğle birlikte MTV tutarları da değişmiş oldu. Motosikletten otomobile, kamyondan otobüse kadar birçok aracın MTV'si yeniden belirlendi. İşte model model tüm araç sahiplerinin ödeyeceği yeni MTV tutarları…