2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor. Dev proje için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'ndaki çalışmalara ilişkin, "Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz." dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun, Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 1 bakım işletme merkezi ve 1 tünel işletme merkezi kurulacağını da bildirdi.