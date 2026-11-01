2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek

Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğine dikkati çekerek, "Otoyol, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak projelendirildi. 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu aktaran Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini belirtti.