28 milyarlık vergiyi "unutmuşlardı" yazı gelince hemen yatırdılar

SBİMP-III yalnızca sahte belge kullanma riskinin giderilmesine yönelik bir çalışma olarak tasarlanmadı.

Program kapsamında mükelleflerden alınan bilgi ve belgeler ile yapılan araştırmalar sayesinde, şüpheli işlemlerin diğer tarafında bulunan satıcılar hakkında yürütülecek sahte belge düzenleme incelemeleri için gerekli karşıt inceleme altyapısı da oluşturuldu.

Gönüllü düzeltme dışında kalan işlemlerde alıcı tarafına ilişkin karşıt inceleme ve delil toplama çalışmalarının tamamlanmasıyla, satıcılar nezdinde daha sonra yürütülecek sahte belge düzenleme incelemelerinde vergi müfettişlerinin aynı alıcılar nezdinde yeniden karşıt inceleme yapma ihtiyacı önemli ölçüde azaltıldı.

Böylece KURGAN, yalnızca riskli işlemlerin erken aşamada belirlenmesini değil, vergi incelemelerinin daha kısa sürede ve daha güçlü bir delil altyapısıyla tamamlanmasını da desteklemiş oldu.

Aynı süreçte elde edilen bilgi ve belgeler, farklı riskler nedeniyle ilerleyen dönemlerde incelemeye alınabilecek mükellefler açısından da işlemlerin gerçekliğinin ortaya konulmasına katkı sağlayacak bir veri ve delil altyapısı oluşturdu.