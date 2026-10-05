3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaş zammı için kritik veri belli oldu
05.10.2026 10:03
Son Güncelleme: 05.10.2026 10:05
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur’lunun gözü kulağı TÜİK’ten gelecek 3 aylık enflasyon verisine çevrilmişti. Temmuz ve ağustos ayının ardından eylül ayı enflasyon oranı da belli oldu.
3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından sorgulanıyor. 2027 yılının ilk yarısında hesaplara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte yeniden hesaplanmaya başladı. Bu veriyle birlikte, 2027 yılının ilk 6 ayına ait kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı zam oranları netleşiyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı zammı ocak ayında ne kadar olacak?
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 1,84 olarak açıklandı.
Buna göre; Bağ-Kur emeklileri eylül ayı için yüzde 5,57 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Ocak 2027'deki maaşlara yansıyacağı için ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
Eylül ayı enflasyon farkı ise henüz oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1,36 enflasyon daha oluşması gerekiyor.
2027 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri eylül ayı verisinin 1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon toplamda yüzde 5,57 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri eylül ayında yüzde 5,57 zammı hak etmiş oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2027 yılının ilk zammını alacak.
Memur ve emeklileri şuan için enflasyon farkı hak edemiyor. Enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1,36 enflasyon daha oluşması gerekiyor.