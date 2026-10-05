3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaş zammı için kritik veri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 1,84 olarak açıklandı.

Buna göre; Bağ-Kur emeklileri eylül ayı için yüzde 5,57 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2027'deki maaşlara yansıyacağı için ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Eylül ayı enflasyon farkı ise henüz oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1,36 enflasyon daha oluşması gerekiyor.