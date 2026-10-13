310 bin liradan başlıyor, SGK ev ve arsa satıyor
13.10.2026 11:50
Son Güncelleme: 13.10.2026 11:59
Sosyal Güvenlik Kurumu 310 bin liradan başlayan fiyatlarla gayrimenkul satışı yapacak.
Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan taşınmazların, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 21 Ekim 2026 - 10 Kasım 2026 tarihleri arasında satışı gerçekleştirilecek.
Tahmini satış değeri 310 bin liradan başlayan arsa ve konutlar ihale usulü satılacak.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz görebilecek.
Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatırılacak. Teminatın, teminat mektubu olması halinde, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunlu oldu. Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Başka teminatlar kabul edilmeyecek.
Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilecek. İhale bedeli peşin olarak Kurum hesaplarına yatırılacak.