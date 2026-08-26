34 milyon araç sahibini ilgilendiriyor, sadece 5 gün kaldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planı dahilinde, son olarak vatandaşların kaza sonrası hasar ihbarları nı tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmesi için kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) 1 Eylül 2026 tarihinde faaliyete geçiyor.