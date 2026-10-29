335 bin liraya elektrikli otomobil. 328 kilometre menzili var
29.10.2026 08:59
Son Güncelleme: 29.10.2026 09:03
Dört koltuklu şehir içi elektrikli hatchback Bestune Pony, uzatılan aks mesafesi ve 5 kapılı tasarımıyla satışa sunuldu.
FAW Bestune Pony'nin (bazı pazarlarda Bestune Xiaoma olarak da biliniyor) beş kapılı versiyonu, Çin'de 6 bin 735 dolar (yaklaşık 335 bin lira) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü. Bu elektrikli hatchback, dört koltuk ve CLTC koşullarında 328 km'ye kadar elektrikli menzil sunuyor.
Bestune Pony daha önce sadece üç kapılı hatchback olarak mevcuttu ve gövde uzunluğu yalnızca 3 metreydi. Bu versiyonun fiyatı Çin'de 5 bin 235 - 6 bin 435 ABD doları arasındaydı. China EV DataTracker'a göre, Bestune, Ocak-Eylül 2026 tarihleri arasında Çin'de üç kapılı Pony'den 47 bin 929 adet teslim etti; bu da bir önceki yıla göre yüzde 37,5'lik bir düşüş anlamına geliyor.
Dün, Bestune, müşteri tabanını genişletmek amacıyla uzatılmış gövdeye sahip beş kapılı Pony hatchback modelini piyasaya sürdü. Ölçüleri 3350/1540/1600 mm, dingil mesafesi ise 2215 mm oldu. Açıklık getirmek gerekirse, beş kapılı model orijinal Pony'ye göre 350 mm daha uzun, 30 mm daha geniş ve 30 mm daha alçak. Ayrıca, dingil mesafesi de 262 mm uzatılmıştır ki bu, bu sınıf için oldukça büyük bir artış olarak ifade ediliyor.
5 FARKLI RENGİ VAR
Beş kapılı Bestune Pony, "sevimli" farları ve arka lambaları, öndeki küçük hava girişi ve 13 inç jant kapaklarıyla aynı kutu şeklindeki tasarımı benimsiyor. Bu modelde yarı gizli kapı kolları bulunuyor. Xiaoma'nın yerden yüksekliği 130 mm. Beş farklı gövde rengi seçeneği mevcut: turuncu, mavi, yeşil, kahverengi ve beyaz.
Aracın iç mekanında dört koltuk bulunuyor. Orta konsolda, altında bazı döner kontrol düğmeleri bulunan isteğe bağlı 10,1 inçlik bir dokunmatik ekran yer alıyor. İki kollu direksiyon simidinin arkasında küçük bir 7 inçlik LCD gösterge paneli ve vites kolu gizlenmiş durumda. Uzatılmış dingil mesafesi, arka yolcular için daha fazla diz mesafesi sağlıyor. Bagaj hacmi standart olarak 81 litreden 265 litreye çıkarıldı. Arka koltuklar katlandığında bu rakam bin 52 litreye kadar çıkabiliyor.
328 KİLOMETRE MENZİLİ VAR
Bestune Pony, standart olarak 30 kW (40 hp) gücünde arka tarafa monte edilmiş bir elektrik motoruyla birlikte geliyor. İki farklı LFP batarya seçeneği mevcut: 17 kWh ve 27,2 kWh. Bu şehir içi araç, CLTC koşullarında 222 – 328 km (WLTP'de 182 – 269 km) elektrikli menzile sahip. Pony, 103 km/sa hıza kadar çıkabiliyor. Beş koltuklu versiyonun fiyat aralığı 6 bin 735 – 8 bin 230 dolar arasında değişiyor.