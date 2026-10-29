335 bin liraya elektrikli otomobil. 328 kilometre menzili var

FAW Bestune Pony'nin (bazı pazarlarda Bestune Xiaoma olarak da biliniyor) beş kapılı versiyonu, Çin'de 6 bin 735 dolar (yaklaşık 335 bin lira) başlangıç ​​fiyatıyla piyasaya sürüldü. Bu elektrikli hatchback, dört koltuk ve CLTC koşullarında 328 km'ye kadar elektrikli menzil sunuyor.

Bestune Pony daha önce sadece üç kapılı hatchback olarak mevcuttu ve gövde uzunluğu yalnızca 3 metreydi. Bu versiyonun fiyatı Çin'de 5 bin 235 - 6 bin 435 ABD doları arasındaydı. China EV DataTracker'a göre, Bestune, Ocak-Eylül 2026 tarihleri ​​arasında Çin'de üç kapılı Pony'den 47 bin 929 adet teslim etti; bu da bir önceki yıla göre yüzde 37,5'lik bir düşüş anlamına geliyor.